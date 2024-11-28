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علوم الدار

البدء في تطبيق التعرفة المرنة على طرق دبي من نهاية يناير 2025

البدء في تطبيق التعرفة المرنة على طرق دبي من نهاية يناير 2025
28 نوفمبر 2024 20:25

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي البدء في تطبيق التعرفة المرنة للطرق (سالك)، في نهاية يناير 2025، وتطبيق التعرفة المرنة للمواقف الخاضعة للرسوم في نهاية مارس 2025، وتعرفة المواقف في مناطق الفعاليات في شهر فبراير 2025، وذلك ضمن خطة انسيابية الحركة المرورية في دبي.ووفقاً لنظام التعرفة المرورية المرنة للطرق (سالك)، الذي سيبدأ تطبيقه في نهاية يناير 2025، ستكون التعرفة مجانية خلال الفترة من الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، حتى الساعة 6:00 صباحاً. وستكون التعرفة، خلال أيام الأسبوع، ستة دراهم، في أوقات الذروة الصباحية من الساعة 6:00 إلى الساعة 10:00، وفي أوقات الذروة المسائية من الساعة 4:00 إلى الساعة 8:00. وستكون التعرفة أربعة دراهم، خارج أوقات الذروة من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 مساءً، ومن الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وستكون التعرفة في يوم الأحد، باستثناء أيام الأعياد والمناسبات والفعاليات، أربعة دراهم على طول اليوم، ومجانية بعد منتصف الليل من الساعة 1:00 إلى 6:00 صباحاً.
التعرفة المرنة للمواقف
ووفقاً لسياسة التعرفة المرنة للمواقف، التي سيجري تفعيلها، في نهاية مارس 2025، ستكون قيمة التعرفة في المواقف المميزة، ستة دراهم في الساعة، ولباقي المواقف العامة الخاضعة للرسوم، أربعة دراهم، خلال أوقات الذروة الصباحية من الساعة 8:00 إلى 10:00، وأوقات الذروة المسائية من الساعة 4:00 إلى الساعة 8:00. وستبقى التعرفة على حالها دون أي تغيير، خارج أوقات الذروة، من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 مساءً، ومن الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساء. وستكون المواقف مجانية في فترة الليل من الساعة 10:00 مساءً إلى 8:00 صباحاً، وكذلك مجانية يوم الأحد.
المواقف في مناطق الفعاليات
تتضمن سياسة تعرفة الازدحام في مناطق الفعاليات، تحصيل 25 درهماً في الساعة، في المواقف العامة الخاضعة للرسوم والقريبة من مناطق الفعاليات، وسيجري تطبيق السياسة في المرحلة الأولى حول مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفعاليات الكبيرة، وسيبدأ تطبيقها في شهر فبراير 2025.

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