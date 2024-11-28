«السلامة» في حدائق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي، حملة للتوعية بإجراءات ومعايير السلامة في الحدائق، والمحافظة على مرافقها وتجهيزاتها وعناصر الزراعة والمساحات الخضراء، والبيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها، لتبقى مرافق عصرية نموذجية، توفر لأفراد المجتمع أماكن آمنة لقضاء أوقات ممتعة برفقة أفراد الأسرة، وتضمنت الحملة، التي أقيمت في حديقة العائلة، العديد من الفعاليات والفقرات الترفيهية للزوار من الكبار والصغار، وتنظيم مسابقات بين الجمهور والأطفال، وتوزيع هدايا على الفائزين والمشاركين لإسعاد الجميع.