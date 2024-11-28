الجمعة 29 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

3 آلاف طالب يتنافسون في «مسابقة البرمجة» بجامعة أبوظبي

3 آلاف طالب يتنافسون في «مسابقة البرمجة» بجامعة أبوظبي
29 نوفمبر 2024 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: العدالة قاعدة أساسية لمجتمع قوي واقتصاد مزدهر
منصور بن زايد: تعاون مثمر بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص

استضافت كلية الهندسة بجامعة أبوظبي المسابقة السنوية الرابعة للبرمجة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتي أتاحت لطلبة المدارس فرصة إيجاد حلول لتحديات هندسية وتكنولوجية ملحة، وذلك تماشياً مع التزام الجامعة بتمكين جيل المستقبل من المبدعين، ودعم «البرنامج الوطني للمبرمجين» في دولة الإمارات، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
أقيمت المسابقة، التي شارك فيها أكثر من 3000 طالب يمثلون 200 مدرسة من جميع أنحاء الدولة، في مقر جامعة أبوظبي في أبوظبي، وافتراضياً، حيث عكف المشاركون على إيجاد حلول لمشكلات وتحديات مستمدة من الواقع لتطوير مهاراتهم العملية وإعدادهم لمواجهة قضايا مشابهة في الحياة أو العمل، ما يعزز ثقافة الابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وتم تكريم الفرق المميزة من 40 مدرسة بكؤوس وجوائز مالية.
وقال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: «فخورون بما شهدناه من إبداع وتصميم من طلاب المدارس المشاركين، وتجسد هذه المسابقة السنوية حرصنا الدائم على تعزيز التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات، ما يعزز دعم الجامعة للبرنامج الوطني للمبرمجين في دولة الإمارات».

كلية الهندسة
البرمجة
الإمارات
أبوظبي
جامعة أبوظبي
البرنامج الوطني للمبرمجين
آخر الأخبار
خلال جلسة مجلس النواب اللبناني
الأخبار العالمية
البرلمان اللبناني يمدّد لقائد الجيش ويحدد موعداً لانتخاب الرئيس
29 نوفمبر 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين: لا شروط مسبقة لبدء محادثات مع كييف
29 نوفمبر 2024
النساء والأطفال من أبرز ضحايا الحرب على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: المجاعة تهدد حياة 15 ألف امرأة حامل في غزة
29 نوفمبر 2024
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي».. دعوة إلى تنسيق مكثف لمواجهة التهديدات
29 نوفمبر 2024
محمد بن راشد خلال مراسم أداء اليمين بحضور مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد وعيسى كاظم وعمر المهيري ووين ستيوارت (وام)
علوم الدار
محمد بن راشد: العدالة قاعدة أساسية لمجتمع قوي واقتصاد مزدهر
29 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©