3 آلاف طالب يتنافسون في «مسابقة البرمجة» بجامعة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت كلية الهندسة بجامعة أبوظبي المسابقة السنوية الرابعة للبرمجة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتي أتاحت لطلبة المدارس فرصة إيجاد حلول لتحديات هندسية وتكنولوجية ملحة، وذلك تماشياً مع التزام الجامعة بتمكين جيل المستقبل من المبدعين، ودعم «البرنامج الوطني للمبرمجين» في دولة الإمارات، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

أقيمت المسابقة، التي شارك فيها أكثر من 3000 طالب يمثلون 200 مدرسة من جميع أنحاء الدولة، في مقر جامعة أبوظبي في أبوظبي، وافتراضياً، حيث عكف المشاركون على إيجاد حلول لمشكلات وتحديات مستمدة من الواقع لتطوير مهاراتهم العملية وإعدادهم لمواجهة قضايا مشابهة في الحياة أو العمل، ما يعزز ثقافة الابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتم تكريم الفرق المميزة من 40 مدرسة بكؤوس وجوائز مالية.

وقال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: «فخورون بما شهدناه من إبداع وتصميم من طلاب المدارس المشاركين، وتجسد هذه المسابقة السنوية حرصنا الدائم على تعزيز التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات، ما يعزز دعم الجامعة للبرنامج الوطني للمبرمجين في دولة الإمارات».