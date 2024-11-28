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علوم الدار

«الإنجليزية» تسعد طلاب الظفرة

أرشيفية
29 نوفمبر 2024 01:11

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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أشاد طلاب الصف الثاني عشر بمستوى امتحان اللغة الإنجليزية الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط باستثناء بعض الجزئيات التي تحتاج إلى تركيز خاصة في ظل وجود العديد من الإجابات المتشابهة التي تربك الطالب وتتسبب في حالة من الحيرة لدى الطلاب.
كما جاء الامتحان متطابقاً مع الوقت المخصص للإجابة، ولم تتلق لجان المراقبة أي شكاوى من الطلاب سواء من صعوبة الأسئلة أو الوقت المخصص للإجابة .
وتؤكد الطالبة فاطمة محمود عبدالله الخزرجي من لجنة مدرسة قطر الندى الثانوية للبنات في مدينة زايد المستوى المتقدم أن أسئلة الإلكتروني في امتحان اللغة الإنجليزية تضمن عدداً من الأسئلة التي تحتوي على إجابات متشابهة باستثناء بعض الفروق البسيطة وهي ما تسببت في حالة من الارتباك لدى الطالبات خاصة في حالة الطالبة المتسرعة في الإجابة ولكن عند مراجعة الأسئلة بمزيد من التركيز تم الوصول للإجابة الصحيحة كما أن أسئلة الفقرة جاءت غير معتادة وتحتاج إلى تركيز شديد للوصول إلى الإجابة الصحيحة بما في ذلك أيضاً أسئلة الورقي حيث تناولت قطعة عن الرياضيات التقليدية القديمة وهي تحتاج إلى مصطلحات متخصصة غير متداولة لدينا.
ويشير الطالب عبدالرحمن محمد عودة من مدرسة الفلاح الثانوية بنين إلى أن الامتحان تضمن بعض الجزئيات الصعبة التي تقيس الفروق الفردية بين الطلاب، ولكن في مجمله كان جيداً ويمكن للطالب الذي لديه مهارات لغوية جيدة أن يحقق درجة متميزة في الامتحان.
وبين عودة أن الامتحانات يجب أن تراعي الضغط النفسي الذي ينتاب الطالب وأن تبتعد عن المتشابهات التي يمكن أن تتسبب في وقوع الطالب في الإجابة الخطأ نتيجة التوتر الذي يكون فيه خلال أداء الامتحان والخوف من فقد الدرجات لذا يجب مراعاة تلك الأمور خلال عملية وضع الأسئلة وكذلك خلال التصحيح.

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