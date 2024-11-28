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علوم الدار

«التربية»: تطبيق 14 إجراءً إدارياً خلال امتحانات نهاية الفصل الأول

طالبتان خلال أدائهما الامتحان (من المصدر)
29 نوفمبر 2024 01:15

دينا جوني (أبوظبي) 

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حددت وزارة التربية والتعليم 14 إجراءً إدارياً ليتم تطبيقها خلال تأدية امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2024-2025 التي انطلقت أمس الأول الأربعاء، وتستمر لغاية 12 ديسمبر المقبل.
وطلبت الوزارة من المدارس تكليف فرق على مستوى المدارس لتلقي الاستفسارات المتعلقة بالاختبار من اللجان ومتابعتها والرد عليها، والتأكد من أن جميع المراقبين لا يحملون الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى في قاعات الاختبار، وتنظيم الطلبة في أماكن الاختبارات الخاصة بهم والتأكد من عدم حيازتهم أي جهاز غير مصرّح به من هواتف وساعات ذكية وأجهزة لوحية، والتأكد من اتباع القواعد المتعلقة باستخدام أو حظر الآلات الحاسبة وفق المرحلة الدراسية والمادة.
ومن الإجراءات التي وردت في دليل الاستعداد وتطبيق الاختبارات في المدارس الحكومية، ضرورة التركيز على مراقبة الطلبة أثناء تأدية الاختبار والتحرك في القاعة لمراقبة جميع الأوراق والشاشات، وضبط النظام داخل وخارج قاعات الاختبار وعدم التساهل مع الإزعاج، وكذلك رصد أيّ مخالفات أو حالات إخلال بنظام الاختبارات وجمع الأدلة الداعمة لها وتطبيق اللوائح والإجراءات المتبعة.
وبالنسبة لطلبة الثاني عشر، أشار الدليل إلى جمع كافة كتيبات الاختبارات وفرزها وإرفاق تقارير الحضور وتسليمها إلى مركز تصحيح اختبارات الصف الثاني عشر المخصص خلال الإطار الزمني المحدد. 
ويقدّم طلبة الثاني عشر التابعون للمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسّقي الفروع المدرسية.
ومن الإجراءات الإدارية التي تطبق خلال تأدية الاختبارات ووردت في الدليل التأكد من الالتزام بمواعيد الاختبار، وتوزيع التذاكر الإلكترونية على الطلبة في قاعات الاختبارات والتأكد من حصول الطلبة على البطاقات الصحيحة، وكتابة قواعد الاختبار وتوقيته على السبورة والمدة الزمنية للاختبار، وفتح صناديق الأسئلة والمغلفات وتوزيع الأظرف على المراقبين مع التأكد من حصول المراقب على الاختبار الصحيح حسب الجدول قبل 15 دقيقة من بدء الاختبار.

امتحانات الفصل الأول
امتحانات الفصل الدراسي الأول
الفصل الدراسي الأول
وزارة التربية والتعليم
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