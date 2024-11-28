رئيس الإنتربول يبحث مع وفد شرطة أبوظبي التعاون بالتدريب الأمني

أبوظبي (الاتحاد)

التقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بمقر المنظمة في مدينة ليون الفرنسية، وفداً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، برئاسة العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وتم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون في مجالات التدريب بين الإنتربول، وشرطة أبوظبي وتبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات والأساليب المتبعة في التدريب والتعليم بالإدارات المتخصصة في منظمة الشرطة الجنائية الدولية، واستعراض سبل الاستفادة من الأنظمة والمعلومات والبيانات في تطوير العملية التدريبية.

وأكد رئيس منظمة الإنتربول اهتمام المنظمة بتعزيز التعاون المشترك، والتنسيق مع شرطة أبوظبي بكل المجالات، مشيداً بجهودها في الاهتمام بتطوير منظومة التدريب الشرطي والأمني باتباع التقنيات المتطورة، والاستفادة من إمكاناتها الحديثة في صقل مهارات المتدربين بمجالات العمل الشرطي والأمني.