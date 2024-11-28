مذكرة تفاهم بين «الإمارات للمحاسبة» وديوان المحاسبة الأردني

عمان (وام)

اختتم وفد من جهاز الإمارات للمحاسبة، برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس الجهاز، زيارة رسمية إلى ديوان المحاسبة الأردني في العاصمة الأردنية عمان.

ووفق بيان صحفي صادر أمس، تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الرقابة المالية والتدقيق.

وقع مذكرة التفاهم كل من معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي راضي موسى المجالي، رئيس ديوان المحاسبة الأردني.

وأكد الطرفان، خلال مراسم التوقيع، أهمية رفع مستوى التعاون في خطط المال العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة على مستويات الإدارة العامة كافة، بما يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتركز مذكرة التفاهم على محاور استراتيجية عدة، أبرزها تبادل المعرفة والخبرات، وتنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة، ما يسهم في رفع كفاءة الكوادر وتطوير قدرتها على الكشف عن المخالفات المالية والإدارية، إلى جانب تعزيز الجاهزية في مواجهة التحديات المتجددة في مجالات الرقابة والتدقيق.

ووفق جهاز الإمارات للمحاسبة، تأتي هذه الخطوة كإضافة إلى سجل التعاون المثمر بين الإمارات والأردن، والذي يرتكز على روابط تاريخية متينة وأواصر أخوية عميقة.

وتؤكد هذه الشراكة التزام البلدين بالعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات الرقابية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، بما يدعم مسيرة التقدم والازدهار.