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هيئة الصحة بدبي تحتفل بعيد الاتحاد الـ53

مسؤولو وموظفو هيئة الصحة خلال الاحتفال (من المصدر)
29 نوفمبر 2024 01:11

دبي (الاتحاد)

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عيد الاتحاد
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احتفلت هيئة الصحة بدبي، أمس، بعيد الاتحاد الـ 53، وسط مشاعر العز والفخر بذكرى اللحظة التاريخية الفارقة في عمر المنطقة، التي شهدت قيام الاتحاد وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدايات انطلاقتها القوية الأولى ونهضتها وتقدمها.  
ورفع عوض صغيّر الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، باسمه واسم جميع المنتسبين للهيئة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام قيادتنا الرشيدة، داعياً المولى أن يحفظها ذخراً للوطن، وأن يديم على الدولة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.
وقال: «إن ذكرى الثاني من ديسمبر 1971، تجسد لحظة تاريخية ملهمة لشعوب المنطقة، كما تجسد نموذجاً رائداً للدولة الحديثة، التي أرادها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما».
وأكد الكتبي: «في هذه الذكرى فرصة مهمة لاستعراض مسيرة مشرفة من الإنجازات والمكتسبات التي حققتها دولة الإمارات في وقت قياسي، وفرصة أخرى لانطلاقة قوية في سباق متجدد نحو المستقبل، ونحو مزيد من الرخاء والرفاهية والحياة الأفضل لنا ولأجيالنا». 

عيد الاتحاد
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عوض الكتبي
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