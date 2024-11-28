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علوم الدار

حميد النعيمي: تعريف النشء بمحطات تاريخية في بناء دولتنا

حميد بن راشد يفتتح معرض «لمحة عن متحف زايد الوطني» بحضور عمار النعيمي وعبد العزيز بن حميد ومحمد خليفة المبارك (وام)
29 نوفمبر 2024 01:13

عجمان (وام)

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افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، معرض «لمحة عن متحف زايد الوطني: الحفاظ على تاريخنا العريق» في متحف عجمان الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومتحف زايد الوطني مع دائرة التنمية السياحية بعجمان خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري لغاية 29 مايو 2025.
حضر الافتتاح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ويحتفي المعرض بالقيم التي رسّخها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المجتمع وأثرها المتواصل على مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة وأبنائها وجميع أفراد المجتمع المحلي، إلى جانب رؤيته في ضرورة الحفاظ على إرثنا الجماعي.
وتجول صاحب السمو حاكم عجمان، يرافقه معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على أقسام المعرض الذي يعرض قطعاً أثرية وأفلاماً وصوراً أرشيفية مختلفة توثّق نشأة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في منطقة العين، وتبرز علاقته المتينة بأبناء شعبه، ويسرد محطات بارزة من حياته.
واستمع سموه لشرح من معالي محمد خليفة المبارك، حول المعرض الذي يحتفي بالرؤية المشتركة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في صون تراث الدولة وتاريخها الذي انعكس في افتتاح متحف عجمان عام 1991. 
وقال صاحب السمو حاكم عجمان: إن «المعرض يوثق لإرث قائد وهب نفسه لبناء دولة كبرى، وحقق لشعبه الإنجاز تلو الإنجاز، وبرؤيته الحكيمة مضت دولتنا في طريق تحقيق النمو والتقدم والازدهار، حتى صارت مثار فخر بين الأمم».
وأضاف سموه: «ستظل ذكرى زايد خالدة، وستنهل الأجيال من معين حكمته وتتعلم من مآثره، ومن خلال هذا المعرض، نستذكر جوانب هامة من تاريخه، ونتمعن في قراءة مسيرته ومواقفه الملهمة، ونعرف النشء بمحطات تاريخية في بناء دولتنا».
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان: إن «المعرض بما يضمه من مقتنيات قيمة يسلط الضوء على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسهم في تعريف الأجيال بجوانب من سيرته ومسيرته، ويقربهم من رحلته لتأسيس وبناء الدولة، ويعزز فيهم قيم الولاء والانتماء للوطن، ويغرس في ذاكرتهم مواقف تاريخية لبناء دولتهم».
وأضاف سموه: «نقترب من خلال هذا المعرض من زايد الأب والقائد والإنسان الذي أرسى دعائم اتحادنا، ورسَّخ في المجتمع قيم الخير والحكمة والطموح والبناء، وهي القيم التي ننهل من معينها ونسترشد بها ونغرسها في أبنائنا».
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يُوفر متحف زايد الوطني منصة تجمع أفراد المجتمع المحلي والزائرين من حول العالم للاستلهام من إرث وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه». 
ويروي المتحف التاريخ الغني لدولة الإمارات وثقافتها العريقة وإنجازاتها وقصصها الملهمة، ويعد هذا المعرض، هو ثاني معرض متنقل ينظمه متحف زايد الوطني بالشراكة مع المتاحف في الدولة، ويسهم في التعريف بالدور المحوري للمتاحف بوصفها مؤسسات تحافظ على التراث الثقافي وإثراء فهم المجتمع بالهوية الوطنية.

حميد النعيمي
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