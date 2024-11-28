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منصور بن زايد: تعاون مثمر بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص

منصور بن زايد متحدثاً خلال اللقاء بحضور سلطان بن حمدان
29 نوفمبر 2024 01:17

أبوظبي (وام)
استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مجلسه بمنطقة الوثبة، الرعاة والشركاء الاستراتيجيين لمهرجان الشيخ زايد، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد، وعدد من كبار المسؤولين.

وخلال اللقاء، ثمَّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الجهود المتواصلة والدعم الذي يقدمه الرعاة والشركاء الاستراتيجيون لإنجاح المهرجان، مشيداً بدورهم في تعزيز العادات التراثية، وترسيخ الهوية الوطنية.

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وأكد سموه أن نجاح المهرجان يبرز التعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المهرجان يمثل منصة حيوية تربط بين الماضي والحاضر لتعريف الأجيال الجديدة بالإرث الثقافي للأجداد.

من جانبهم، عبّر الرعاة والشركاء عن امتنانهم لدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وتشجيعه المستمر للمبادرات التي تعزز الموروث الثقافي، وتنمي الفعاليات الوطنية، مؤكدين التزامهم بالمساهمة في إنجاح هذه الفعاليات التي تعكس هوية الإمارات وتراثها الوطني.

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