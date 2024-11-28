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علوم الدار

صقر غباش يبحث تعزيز التعاون مع «الفيدرالية للاتحاد الروسي»

صقر غباش يبحث تعزيز التعاون مع «الفيدرالية للاتحاد الروسي»
29 نوفمبر 2024 01:11

دبي (وام)

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استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إينا سفياتينكو، نائبة رئيس مجلس الاتحاد في الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي، والتي تزور الدولة حالياً للمشاركة في منتدى المرأة العالمي التي تستضيفه إمارة دبي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية.
وأكد معالي صقر غباش أن المستوى المتميز من العلاقات السياسية والاقتصادية والسياحية بين البلدين انعكس على العلاقات البرلمانية والتعاون الوثيق بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية.
من جهتها، قدمت إينا سفياتينكو، نائبة رئيس مجلس الاتحاد في الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي، التهنئة إلى دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، متمنية للدولة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

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