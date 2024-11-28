شخبوط بن نهيان يهنئ رئيس موريتانيا بعيد الاستقلال الوطني

نواكشوط (وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، في العاصمة نواكشوط، لتقديم التهنئة بمناسبة احتفال موريتانيا بعيد استقلالها الوطني.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتهنئتهم للشعب الموريتاني بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وتمنياتهم لموريتانيا بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب فخامة الرئيس الموريتاني عن شكره لدولة الإمارات قيادةً وشعباً على هذه التهنئة الأخوية، محملاً معالي الشيخ شخبوط تحياته إلى القيادة الإماراتية، وتمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من الرخاء والنماء.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة.

ومن ناحية أخرى، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، معالي الدكتور موريساندا كوياتي، وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي وشؤون الغينيين في المهجر - جمهورية غينيا، في العاصمة كوناكري.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وغينيا كوناكري في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، إلى معالي الدكتور موريساندا كوياتي، وتمنياته لبلاده بالمزيد من التقدم والازدهار.