محمد الشرقي: تعزيز الابتكار في الفضاء والتكنولوجيا

الفجيرة (وام)

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، توقيع اتفاقية تعاون بين عدد من دوائر حكومة الفجيرة ومركز محمد بن راشد للفضاء.

وقَّع المذكرة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، ومحمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، والمهندس حسن اليماحي، مدير عام بلدية دبا الفجيرة، والمهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والدكتور أحمد المرشدي، مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية تضافر الجهود والتنسيق الفعّال بين مختلف الجهات على مستوى الحكومة، لتعزيز الابتكار والريادة في مجالات الفضاء والتكنولوجيا، مُشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتفعيل المبادرات المبتكرة التي تسهم في دعم مشاريع الدولة، ومكانتها الريادية.

كما استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، كلّاً على حدة، أنطون ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، وأليسون ميلتون، سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الدولة.

ورحّب سمو ولي عهد الفجيرة بالسفيرَين اللّذين قَدما للسّلام على سموه، متمنياً لهما التوفيق في أداء مهام عملهما.

وجرى خلال اللقاءين تبادل الحديث حول العلاقات الثنائية المشتركة.