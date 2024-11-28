عمار النعيمي: التعليم ركيزة النهضة التنموية

عجمان (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل تخريج الدفعة 21 من جامعة الخليج الطبية، والتي تشمل 561 طالباً وطالبة، بمدينة ثُومباي الطبية في عجمان، وذلك بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالجهود الطيبة المباركة التي ظلت تبذلها قيادتنا الرشيدة ودعمها المتواصل لمؤسسات التعليم العالي، بما يواكب عصر المعرفة والتطورات العلمية المتلاحقة، مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، جعلوا التعليم أهم ركائز مسيرة النهضة التنموية والرهان الحقيقي لدولة الإمارات.

وثمَّن سموه مسيرة جامعة الخليج الطبية وما قدمته من أفواج علمية متسلحة بسلاح المعرفة والثقافة والقيم وتتمتع بأعلى المستويات العلمية والاحترافية في المجالات الحيوية والطبية، مما رسّخ من مكانة الجامعة داخلياً وخارجياً، وعزز من تميزها العلمي والأكاديمي، وقال سموه إن «التعلم يجب أن يكون سعياً مستمراً طوال الحياة، لأنه الطريق الوحيد للتفوق في المسيرة المهنية».

وحثَّ سموه الخريجين على «تسخير ما اكتسبوه من علوم في جامعة الخليج الطبية للمساهمة في بناء مجتمعاتهم».