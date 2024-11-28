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علوم الدار

الإمارات تشارك في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب

الإمارات تشارك في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب
28 نوفمبر 2024 23:39

أحمد شعبان (القاهرة)
ترأس معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وفد الدولة الذي شارك في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
تضمن جدول الاجتماع سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وناقش الاجتماع ما تم الوصول إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية الحماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما استعرض الاجتماع مقترحات بعض الدول لتطوير الأنظمة العدلية لديها.

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