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علوم الدار

«العلامة التغذوية» تمكن المستهلكين من تحديد الخيارات الغذائية

خلال الإعلان عن المبادرة (من المصدر)
29 نوفمبر 2024 01:11

أبوظبي (الاتحاد) 

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شهد معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024، إطلاق مبادرة «العلامة التغذوية» الأولى من نوعها في المنطقة، والتي ستطبق في إمارة أبوظبي منتصف العام المقبل 2025، والتي أطلقت بالتعاون بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، مركز أبوظبي للصحة العامة، والتي تمثل نظاماً جديداً للبطاقات التغذويّة سيتم وضعه على الواجهة الأمامية للمنتجات الغذائيّة بهدف تمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات غذائية واعية وصحية.
ويستند النظام الجديد للبطاقات التغذويّة المتبع في المبادرة، والذي سيتم إدراجه كملصق على المنتجات الغذائية في منتصف العام المقبل، على دراسات وتحاليل علمية عالمية المستوى تحدد المكونات التغذويّة للمنتجات وفق معيار من درجة A إلى E، وكل درجة ممثلة بلون مختلف بناءً على محتواها الغذائي، إذ يتيح هذا النظام للمستهلكين مقارنة المنتجات بسهولة ضمن الفئة الغذائية نفسها، واتخاذ قرارات أكثر وعياً ومثالية لاحتياجاتهم التغذويّة. 
وقال المهندس عبد الله اليزيدي، الأمين العام بالإنابة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «العلامة التغذوية» خطوة رائدة ومبتكرة في وضع معايير عالمية جديدة للبطاقات التغذوية الملصقة على المنتجات». وستركّز المبادرة في مرحلتها الأولى على خمس فئات رئيسية من المنتجات، وهي الزيوت، ومنتجات الألبان، والمشروبات، والمخبوزات، والأغذية الموجهة للأطفال مثل الحبوب والوجبات الخفيفة. وفي المرحلة الثانية، سيتم توسيع النظام ليشمل فئات إضافية.

معرض أبوظبي الدولي للأغذية
أبوظبي
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
مركز أبوظبي للصحة العامة
الإمارات
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