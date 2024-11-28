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علوم الدار

الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي يختتم فعالياته

الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي يختتم فعالياته
29 نوفمبر 2024 01:13

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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اختتمت أمس فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي. 
وضم الحدث تحت مظلته 3 فعاليات، معرض أبوظبي الدولي للأغذية، ومعرض أبوظبي للتمور، والقمة العالمية للأمن الغذائي، بمشاركة واسعة من أنحاء العالم، وتميز هذا العام بارتفاع مساحة المعارض المصاحبة بنسبة 13% لتصل إلى 32 ألف متر مربع مقارنة مع الدورة السابقة في 2023، كما ارتفع عدد العارضين المشاركين ليصل إلى 660 عارضاً وبنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بالنسخة السابقة، كما زاد عدد الشركات والعلامات التجارية المشاركة إلى أكثر من 1900 شركة وعلامة تجارية بنسبة نمو بلغت 46%.
كما شهدت هذه الدورة ارتفاع عدد الدول المشاركة لتتجاوز 70 دولة، وبنسبة نمو بلغت 49% مقارنة بدورة عام 2023، ومشاركة 33 دولة جديدة شاركت للمرة الأولى في فعاليات الأسبوع المختلفة.
وعلى صعيد القمة العالمية للأمن الغذائي التي حظيت باهتمام واسع، استقطبت القمة المصاحبة 80 متحدثاً بارزاً و600 مشارك متخصص و21 وزيراً من جميع أنحاء العالم، كما تم استقطاب ما يزيد على 270 من كبار المشترين المحليين والدوليين المشاركين في المعارض المصاحبة، وتم إطلاق منصة أبوظبي للقهوة للمرة الأولى بمشاركة 60 علامة تجارية بارزة من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 100 شركة عارضة من 20 دولة في فعاليات معرض التمور المصاحب للأسبوع العالمي للغذاء.

أبوظبي
الأسبوع العالمي للغذاء
الإمارات
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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