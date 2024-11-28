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علوم الدار

«مديم» و«نمو» في «مهرجان أم الإمارات 2024»

منى المنصوري
29 نوفمبر 2024 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، مشاركتها في مهرجان أم الإمارات 2024، في دورته الثامنة، الذي يأتي تحت شعار «عالم الفضاء» وسيُقام في منطقتي الظفرة والعين خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، وعلى كورنيش أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 31 ديسمبر، وتهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على مبادرة «مديم» وبرنامج «نمو» ودورهما في تعزيز تنمية الأسرة الإماراتية.
تندرج هاتان المبادرتان ضمن جهود دائرة تنمية المجتمع الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة في أبوظبي، ودعم تنمية الجيل القادم في الإمارة، والمساهمة في تطوير المجتمع المحلي.
سيتمكن زوّار المهرجان من زيارة جناح دائرة تنمية المجتمع، والتعّرف إلى الأهداف الرئيسة لمبادرة «مِديم» وركائزها الأربع المتمثلة في مركز مِديم لإعداد الأسرة، نموذج مِديم لأعراس النساء، برنامج «المزايا والمنافع» من مِديم، ومنصة مِديم الرقمية. 
كما سيتم تسليط الضوء على برنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، الذي يهدف إلى تشجيع المواطنين الإماراتيين على الزواج وإنجاب الأبناء.
ويشمل البرنامج الذي يتضمن 6 مبادرات يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركاء: مبادرة سلفة الزواج الميسّر، مبادرة المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، ومبادرة خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، إلى جانب الزيارات المنزلية للأمهات الجدد، ودعم إجازة الأمومة للنساء الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، دعت الدكتورة منى المنصوري، المدير التنفيذي لمبادرة «مديم» في دائرة تنمية المجتمع، الأسر لزيارة جناح دائرة تنمية المجتمع للتعرف إلى الخدمات التي تقدمها المبادرتان. 
وقالت: «يشكّل مهرجان أم الإمارات في نسخته الثامنة، الذي يُقام في الظفرة والعين وأبوظبي، فرصة قيمّة للتواصل مع الأسر من مختلف أنحاء الإمارة والدولة بشكل عام، وتعريفهم بمبادرتي«مديم» و«نمو»، ودورهما في تعزيز استقرار الأسرة من خلال تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات الأفراد نحو بناء أسر سعيدة ومستقرة تُسهم في مجتمع قوي ومتماسك ومزدهر في أبوظبي».
وأضافت: إن مبادرة «مديم» وبرنامج «نمو» يجسدان رؤية دائرة تنمية المجتمع في تعزيز جودة حياة الأسر الإماراتية ودعم استقرارها من خلال تقديم حلول مبتكرة وشاملة، حيث نسعى دائماً إلى تمكين الأسر الإماراتية بالأدوات والمعارف التي تساعدهم على بناء مستقبل مستدام لهم ولأبنائهم، لذا يعد المهرجان فرصة مثالية لإبراز الجهود وتعزيز الوعي بأهمية دور الأسرة في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

دائرة تنمية المجتمع
أبوظبي
الإمارات
مهرجان أم الإمارات
منى المنصوري
برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية
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