الجمعة 29 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التنمية الأسرية» تقدم استراتيجيات استدامة الألفة والمودة بين الزوجين

ورش تدريبية لإكساب المشاركين أسس ومبادئ بناء الأسرة واستدامتها (من المصدر)
29 نوفمبر 2024 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: العدالة قاعدة أساسية لمجتمع قوي واقتصاد مزدهر
منصور بن زايد: تعاون مثمر بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص

انطلاقاً من حرص مؤسسة التنمية الأسرية واهتمامها بشؤون الأسرة وأفرادها من المقبلين على الزواج، ونظراً لأهمية تأسيس القواعد السليمة للأسرة منذ بداية الحياة، والتي تبدأ من مرحلة الزواج، وتزامناً مع حملة «مودة ورحمة» التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً، نفذت المؤسسة برنامج «إعداد المقبلين على الزواج»، والذي يهدف إلى بناء أسر واعية ومتماسكة ومستقرة.
وينفذ البرنامج، من خلال ورش تدريبية تهدف إلى إكساب المشاركين أسس ومبادئ بناء الأسرة واستدامتها، واكتساب المهارات الفكرية والنفسية والاجتماعية المطلوبة لمواجهة التحديات الأسرية، وحلها بأفضل الأساليب، بالإضافة إلى تدريب المشاركات من السيدات على مهارات إدارة شؤون المنزل.
ولما لتأهيل المقبلين على الزواج من أهمية، توفر المؤسسة مجموعة من البرامج والخدمات التدريبية والتأهيلية والتوعوية المتنوعة، لخوض مرحلة الحياة الزوجية بثقة كافية، وتأسيس أسر مستقرة ومتلاحمة، ويعمل البرنامج على التعريف باستراتيجيات التخطيط لاستدامة الأسرة، مع تحديد أدوار ومسؤوليات الزوجين، ويتضمن البرنامج استعراض خطوات بناء الألفة والمودة، ومهارات التواصل الفعالة بين الزوجين، وآليات إدارة الخلافات والمشكلات الأسرية بطرق إيجابية لتعزيز الانسجام والترابط والاستقرار الأسري.

وعي الأزواج
تعمل مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال خدمات المقبلين على الزواج على زيادة وعي الأزواج حول آليات التخطيط لبناء أسرة سليمة مستقرة مستدامة، وزيادة الوعي بعوامل الخطورة التي تزيد من إمكانية تحويل الخلافات إلى اختلافات، والتمكن من تطبيق المهارات التي تحد منها، والقدرة على تحديد الأسباب الخفية للخلافات الزوجية كالجدال والانفعال، وآليات التعامل معها بشكل مناسب، والتركيز على حل المشكلات بطرق علمية صحيحة تضمن استدامة العلاقة.

مؤسسة التنمية الأسرية
الإمارات
التنمية الأسرية
أبوظبي
شؤون الأسرة
الحياة الأسرية
الاستقرار الأسري
آخر الأخبار
خلال جلسة مجلس النواب اللبناني
الأخبار العالمية
البرلمان اللبناني يمدّد لقائد الجيش ويحدد موعداً لانتخاب الرئيس
29 نوفمبر 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين: لا شروط مسبقة لبدء محادثات مع كييف
29 نوفمبر 2024
النساء والأطفال من أبرز ضحايا الحرب على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: المجاعة تهدد حياة 15 ألف امرأة حامل في غزة
29 نوفمبر 2024
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي».. دعوة إلى تنسيق مكثف لمواجهة التهديدات
29 نوفمبر 2024
محمد بن راشد خلال مراسم أداء اليمين بحضور مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد وعيسى كاظم وعمر المهيري ووين ستيوارت (وام)
علوم الدار
محمد بن راشد: العدالة قاعدة أساسية لمجتمع قوي واقتصاد مزدهر
29 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©