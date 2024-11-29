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جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
29 نوفمبر 2024 09:07

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم الجمعة.

وأكد "الوطني للأرصاد" عبر حسابه في منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 9.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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