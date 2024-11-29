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فاطمة بنت مبارك: الشهيد أصبح رمزاً للوفاء والتضحية

فاطمة بنت مبارك: الشهيد أصبح رمزاً للوفاء والتضحية
29 نوفمبر 2024 10:35

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في رسالة نصية بعثتها إلى أمهات الشهداء بمناسبة «يوم الشهيد» الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام، أن الشهيد أصبح رمزاً للوفاء والتضحية، وسيظل خالداً في ذاكرة الوطن.

وفيما يلي نص الرسالة..

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«إلى أم الشهيد الغالية.. أكتب إليكِ اليوم بقلب مملوء بالفخر والاعتزاز، فقد قدّمتِ للوطن أعظم عطاء يمكن أن يُقدَّم.. ابنك الشهيد، الذي اختار طريق الشرف، أصبح رمزاً للوفاء والتضحية، وسيظل خالداً في ذاكرة الوطن.. إن تضحيات ابنك هي أوسمة عزّ تتزين بها الإمارات، وأنتِ نموذج للصبر والإيمان، وقلبكِ المفعم بحب الوطن يجسد أسمى معاني الأمومة والقوة.. أسأل الله أن يمنحكِ السكينة والرضا، وأن يرفع منزلة ابنك الشهيد في عليين مع الشهداء والصديقين، وأن يبارك فيكِ وفي أسرتك الكريمة.. دمتِ مصدراً للفخر والإلهام لنا جميعاً».

المصدر: وام
فاطمة بنت مبارك
الإمارات
يوم الشهيد
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