الجمعة 29 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإحسان الخيرية» تكرم«53» يتيماً احتفاء بعيد الاتحاد

«الإحسان الخيرية» تكرم«53» يتيماً احتفاء بعيد الاتحاد
29 نوفمبر 2024 13:20

كرّمت جمعية الإحسان، 53 يتيماً، بمناسبة عيد الاتحاد الـ«53»، ترسيخاً للعمل الإنساني الذي وضع أسسه القادة المؤسسون، وسارت عليه دولة الإمارات بكل قوة واقتدار، وذلك تعزيزاً لقيم الاتحاد والوحدة في نفوسهم.

وقال الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، مدير عام جمعية الإحسان الخيرية إن الجمعية ارتأت هذا العام، الاحتفال بعيد الاتحاد على طريقتها الخاصة بتكريم عدد من الأيتام، تكريساً للعمل الخيري، ولوحدة الوطن وتلاحم فئاته وتجسيداً لقيم الولاء للقيادة الرشيدة، وسيراً على نهجها في مد يد العون لكل محتاج تحقيقاً للتكافل الاجتماعي، وتعزيزاً للهوية الوطنية، 

أخبار ذات صلة
«دوري الأولى» يحتفل بـ «عيد الاتحاد»
نجوم العين يحتفلون بـ «عيد الاتحاد»

وأوضح أن عيد الاتحاد، ليس مناسبة عابرة، بل فرصة لإطلاق المبادرات المبتكرة، وتعزيز الأفكار التي يعود نفعها على مجتمع الإمارات، ومن هذا المنطلق رأت الجمعية أن مبادرة الاحتفاء بالأيتام، فكرة مثلى، لتعزيز قيم فعل الخير وترسيخها في عقول الأجيال المقبلة عبر تعزيز التعاون بين أفراد المجتمع، بما يسهم في ترسيخ فكر الاتحاد في نفوسهم، من خلال إيجاد آليات للتآلف المجتمعي بين أبناء الإمارات.

المصدر: وام
عيد الاتحاد
الإحسان الخيرية
آخر الأخبار
«دبي للثقافة» تحتفي بالمواقع الأثرية في «مؤتمر الآثار 2024» بأبوظبي
التعليم والمعرفة
«دبي للثقافة» تحتفي بالمواقع الأثرية في «مؤتمر الآثار 2024» بأبوظبي
اليوم 13:31
«رأس الخيمة للجولف» تطرح تذاكر «الحدث العالمي»
الرياضة
«رأس الخيمة للجولف» تطرح تذاكر «الحدث العالمي»
اليوم 13:30
ولي عهد الفجيرة يشهد محاضرة «كيف يمكن للتاريخ أن يغذّي هويتنا؟»
علوم الدار
ولي عهد الفجيرة يشهد محاضرة «كيف يمكن للتاريخ أن يغذّي هويتنا؟»
اليوم 13:29
أبرار الصباح: أتطلع لحضور «المليار متابع» في دبي
الترفيه
أبرار الصباح: أتطلع لحضور «المليار متابع» في دبي
اليوم 13:25
«الإحسان الخيرية» تكرم«53» يتيماً احتفاء بعيد الاتحاد
علوم الدار
«الإحسان الخيرية» تكرم«53» يتيماً احتفاء بعيد الاتحاد
اليوم 13:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©