«الإحسان الخيرية» تكرم«53» يتيماً احتفاء بعيد الاتحاد

كرّمت جمعية الإحسان، 53 يتيماً، بمناسبة عيد الاتحاد الـ«53»، ترسيخاً للعمل الإنساني الذي وضع أسسه القادة المؤسسون، وسارت عليه دولة الإمارات بكل قوة واقتدار، وذلك تعزيزاً لقيم الاتحاد والوحدة في نفوسهم.

وقال الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، مدير عام جمعية الإحسان الخيرية إن الجمعية ارتأت هذا العام، الاحتفال بعيد الاتحاد على طريقتها الخاصة بتكريم عدد من الأيتام، تكريساً للعمل الخيري، ولوحدة الوطن وتلاحم فئاته وتجسيداً لقيم الولاء للقيادة الرشيدة، وسيراً على نهجها في مد يد العون لكل محتاج تحقيقاً للتكافل الاجتماعي، وتعزيزاً للهوية الوطنية،

وأوضح أن عيد الاتحاد، ليس مناسبة عابرة، بل فرصة لإطلاق المبادرات المبتكرة، وتعزيز الأفكار التي يعود نفعها على مجتمع الإمارات، ومن هذا المنطلق رأت الجمعية أن مبادرة الاحتفاء بالأيتام، فكرة مثلى، لتعزيز قيم فعل الخير وترسيخها في عقول الأجيال المقبلة عبر تعزيز التعاون بين أفراد المجتمع، بما يسهم في ترسيخ فكر الاتحاد في نفوسهم، من خلال إيجاد آليات للتآلف المجتمعي بين أبناء الإمارات.