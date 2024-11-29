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علوم الدار

حمدان بن محمد: حماة الوطن وبواسل الإمارات.. أنتم درعنا الحصين في البر والبحر والجو

حمدان بن محمد: حماة الوطن وبواسل الإمارات.. أنتم درعنا الحصين في البر والبحر والجو
29 نوفمبر 2024 11:34

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن حماة الوطن وبواسل الإمارات درعنا الحصين في البر والبحر والجو.
وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «حماة الوطن وبواسل الإمارات… أنتم درعنا الحصين في البر والبحر والجو

أنتم مصدر فخرنا ورمز الولاء والانتماء والتضحية والشجاعة.

نجدد اليوم اعتزازنا بجميع المجندين والمجندات في برنامج الخدمة الوطنية الذي يكمل 10 سنوات من العطاء والتفاني، ونحتفي بجهودهم والتزامهم من خلال احتفالية «وقفة ولاء».

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حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها، وكل من يقيم على أرضها الطيبة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
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