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علوم الدار

وزارة الداخلية: إنقاذ حياة مقيم من الجنسية الآسيوية تعرض لإصابات بليغة إثر حادث

وزارة الداخلية: إنقاذ حياة مقيم من الجنسية الآسيوية تعرض لإصابات بليغة إثر حادث
29 نوفمبر 2024 11:52

تمكنت أطقم طيران الإسعاف الجوي بإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، من المساهمة في إنقاذ حياة مقيم من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر (29) عاماً تعرض لإصابات بليغة، إثر حادث تصادم حافلة ركاب صغيرة "ميني باص" بمنطقة الصجعة بإمارة الشارقة، وذلك بعد أن تلقت غرفة عمليات إدارة جناح الجو طلباً من الإسعاف الوطني، مما تطلب إسعافه ونقله جواً إلى مستشفى القاسمي لتلقيه العلاج اللازم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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الشارقة
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