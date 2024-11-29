وزارة الداخلية: إنقاذ حياة مقيم من الجنسية الآسيوية تعرض لإصابات بليغة إثر حادث

تمكنت أطقم طيران الإسعاف الجوي بإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، من المساهمة في إنقاذ حياة مقيم من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر (29) عاماً تعرض لإصابات بليغة، إثر حادث تصادم حافلة ركاب صغيرة "ميني باص" بمنطقة الصجعة بإمارة الشارقة، وذلك بعد أن تلقت غرفة عمليات إدارة جناح الجو طلباً من الإسعاف الوطني، مما تطلب إسعافه ونقله جواً إلى مستشفى القاسمي لتلقيه العلاج اللازم.





تمكنت أطقم طيران الإسعاف الجوي بإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، من المساهمة في إنقاذ حياة مقيم من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر (29) عاماً تعرض لإصابات بليغة، إثر حادث تصادم حافلة ركاب صغيرة "ميني باص" بمنطقة الصجعة بإمارة الشارقة، وذلك بعد أن… pic.twitter.com/OVw4Fc8oIQ — وزارة الداخلية (@moiuae) November 29, 2024