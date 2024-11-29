سلطان الجابر: يوم الشهيد يجسد معاني التضحية والفداء

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية غالية على قلوبنا، وستظل حاضرة في نفوس أجيال الحاضر والمستقبل لإحياء ذكرى شهدائنا الأبرار الذين قدموا أسمى معاني التضحية والفداء، ملبيين نداء الواجب والمسؤولية الوطنية لصون تراب الوطن الغالي.

وقال معاليه، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام، إن يوم الشهيد علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات، حيث نقف صفاً واحداً بفخر واعتزاز خلف قيادتنا الرشيدة في مسعاها الدائم لترسيخ الأمن والأمان، والسلم والاستقرار، ونستذكر بطولات رجال الإمارات البواسل الذين دافعوا عن الوطن ومكتسباته، كما أنها مناسبة لتحية أسر الشهداء الذين غرسوا في نفوس أبنائهم الأبطال مبادئ الكرامة والشهامة والفزعة، وأعظم معاني الإخلاص للوطن والقيادة.