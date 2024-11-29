مركز الاتحاد للأخبار يوقع مذكرة تفاهم مع قناة آر تي العربية

أعلن مركز الاتحاد للأخبار التابع لأبوظبي للإعلام، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع قناة آر تي العربية، التابعة لمؤسسة تي في - نوفوستي المستقلة غير الربحية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإعلام والإنتاج الرقمي وتبادل الخبرات بين الطرفين.



وقّع المذكرة كل من حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، ومازن يوسف مدير موقع آر تي العربية، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 في مركز أدنيك – أبوظبي.



وتأتي المذكرة انطلاقاً من الحرص المتبادل للطرفين على توفير محتوى إعلامي يلبي اهتمامات الجمهور على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الروسي، حيث سيتعاون الجانبان بموجب المذكرة في مجموعة من المجالات، من بينها تبادل المحتوى والمشاريع الصوتية والبصرية، والتقديم المتبادل للمواد الإعلامية والمقالات التحليلية، والتعاون في مجال التغطية الدولية للأخبار بما في ذلك الدعم الإعلامي على مستوى العالم.



بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الجانبان في مجال الإعلام والمشاريع الرقمية من خلال تبادل المحتوى الإعلامي، بما في ذلك المحتوى المنشور من قبل الطرفين على المواقع الإلكترونية التابعة لهما، بما يُسهم في تعزيز التغطية الإخبارية المشتركة، فضلاً عن التعاون في تصميم وتنفيذ برامج لتبادل الخبرات والاستشارات، بما يُعزز من تبادل الخبرات المهنية وتطوير قدرات وخبرات الإعلاميين لدى الجانبين.



وبهذا الصدد، قال الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار: "نواصل من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع قناة آر تي عربية التزامنا بتقديم محتوى إعلامي مبتكر يلبي تطلعات الجمهور في مختلف أنحاء العالم، وتؤكد الشراكة حرصنا على تعزيز الحوار الثقافي والإعلامي والتعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية الرائدة، بما يُسهم في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية والارتقاء بقدراتها وكفاءاتها المتخصصة، بالإضافة إلى تعزيز وصول منصات مركز الاتحاد للأخبار إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور الناطق باللغة العربية، لا سيما على مستوى الاتحاد الروسي بالاستفادة من الحضور القوي لقناة آر تي عربية في تلك المنطقة".



من جانبها، قالت مايا مناع، مديرة قناة آر تي عربية: "آمل أن تكون مذكرة التفاهم الموقعة مع زملائنا في مركز الاتحاد للأخبار خطوة جديدة في تطوير التعاون الإعلامي بين موسكو وأبوظبي، خاصةً بالنظر إلى أن القراء من الإمارات العربية المتحدة يحتلون مرتبة متقدمة وضمن الخمسة الأوائل من حيث عدد المشاهدات على موقعنا www.arabic.rt.com لعام 2024".











يذكر أن النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام تقام تحت شعار "الرؤية، التمكين، التفاعل" وتسعى إلى تسليط الضوء على التحولات الإعلامية العالمية من خلال قادة الفكر والرأي وتعزيز الشراكات الإعلامية الفاعلة ودفع عجلة الابتكار والارتقاء بدور الإعلام في بناء مجتمعات مزدهرة ومتقدمة، إضافة إلى الارتقاء بالمعايير الإعلامية وإرساء معيار عالمي للتميز الإعلامي.