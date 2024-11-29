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علوم الدار

سيف بن زايد: شهداء الوطن أضاؤوا بتضحياتهم المستقبل المشرق

سيف بن زايد: شهداء الوطن أضاؤوا بتضحياتهم المستقبل المشرق
29 نوفمبر 2024 12:21

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: «لا تفي الكلمات في مثل هذا اليوم بحق الاحتفاء بشهداء الوطن الأبرار.. الحاضرين دوماً في وجداننا، أولئك الذين أضاؤوا بتضحياتهم طريق المستقبل المشرق، وبذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن الغالي. وسيظل يوم الشهيد محفوراً في ذاكرة كل جيل يأتي، شاهداً على العزة والشموخ».

وأضاف سموه في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام: «أنها لحظة تملؤنا بالفخر والاعتزاز، تلك التي نستذكر فيها البطولات والتضحيات الجليلة التي قدمها شهداؤنا الأبرار، الذين رسخوا بأرواحهم الطاهرة قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة، حتى تظل راية الإمارات خفاقة، تعانق سماء العزة والكرامة».

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وأكد سموه: «أن شهداء الوطن هم مصدر فخرنا ومثالنا الأعلى، يحتذي بهم أبناء وبنات الإمارات، وأجيال الحاضر والمستقبل، فهم منارات عزٍ يُهتدى بها في حب الوطن والولاء له والتضحية من أجل أمنه واستقراره، لتواصل الإمارات مسيرتها الثابتة نحو الريادة والتميز».

وتوجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بتحية خاصة ملؤها الاحترام والتقدير لذوي وأسر شهدائنا الكرام، الذين أظهروا للعالم بأسره قوة إيمانهم الوطني وعظمة صبرهم، لقد كانوا بشجاعتهم وثباتهم مصدر إلهام لكل إماراتي، ونموذجاً يحتذى في التضحية والوفاء للوطن وقيادته الحكيمة. وقال سموه: «يا أهالي الشهداء، إنكم تحملون الفخر والعزة في قلوبكم، وتجسدون القوة والعزيمة التي تسمو بها الإمارات عالياً في سماء المجد والكرامة».

المصدر: وام
سيف بن زايد
الإمارات
يوم الشهيد
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