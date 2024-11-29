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علوم الدار

خولة السويدي: يوم الشهيد.. يوم الفخر ببطولات شهدائنا البواسل

خولة السويدي: يوم الشهيد.. يوم الفخر ببطولات شهدائنا البواسل
29 نوفمبر 2024 12:26

أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، رئيسة خولة للفن والثقافة، أن يوم الشهيد هو يوم الفخر والعزة ببطولات شهدائنا البواسل، الذين سطروا بدمائهم الزكية أنبل قصص التضحية والفداء في ميادين العزة والكرامة والذود عن الوطن والدفاع عن الحق، مجسدين بأمانة أسمى قيم التضحية والعطاء التي غرسها الآباء المؤسسون في نفوسنا.

وأوضحت سموها ، في كلمة لها بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام، أن الاحتفال بهذا اليوم يؤكد بوضوح أن القيادة الحكيمة وشعب الإمارات المعطاء سيظلون أوفياء لدماء الشهداء وتضحياتهم، الذين لبوا نداء الوطن، وحملوا الراية، وبذلوا حياتهم من أجل الحفاظ على رفعة وعزة الوطن.

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وأكدت أن أبناء الإمارات أثبتوا للعالم أجمع أنهم جنود أوفياء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، لا يثنيهم شيء عن القيام بواجباتهم تجاه أوطانهم، وأن الشهادة هي أغلى ما يتمنونه في سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته، والذود عنه ونصرة الحق والعدالة.

المصدر: وام
خولة السويدي
الإمارات
يوم الشهيد
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