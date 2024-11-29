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علوم الدار

"دبي الإسلامي" يدعم صندوق الفرج بـ 5 ملايين درهم

"دبي الإسلامي" يدعم صندوق الفرج بـ 5 ملايين درهم
29 نوفمبر 2024 12:56

 قدم بنك دبي الإسلامي مساهمة خيرية من خلال تبرعه لصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بمبلغ خمسة ملايين درهم دعماً لمبادرة "فرجت"، أسهمت في الإفراج عن 85 نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة وذلك ضمن مبادرة " فرجت" المجتمعية وتزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثالث والخمسين.

وأعرب خليل داوود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، عن شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي على جهوده في دعم مبادرات الصندوق الإنسانية التي تستهدف التخفيف عن النزلاء وأسرهم وتسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لعمل الصندوق.

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من جانبه أكد بنك دبي الإسلامي حرصه على دعم جهود العطاء والخير، من خلال تعزيز الشراكات المجتمعية مع المؤسسات الوطنية، ومن بينها صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بهدف تعزيز وإنجاح المبادرات المجتمعية.

المصدر: وام
دبي الإسلامي
بنك دبي الإسلامي
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