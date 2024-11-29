ولي عهد الفجيرة يشهد محاضرة «كيف يمكن للتاريخ أن يغذّي هويتنا؟»

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية النّظر إلى التاريخ بعينِ المعرفة للحاضر والتطلّع نحو المستقبل، والتعلّم من دروسه والاستفادة منها نحو بناء مستقبلٍ أكثر ازدهاراً. جاء ذلك خلال حضور سموّه، محاضرةً بعنوان «تسخير الماضي.. كيف يمكن للتاريخ أن يغذّي هويّتنا؟»، التي قدّمها طارق الكندري، الرئيس التنفيذي لشركة «فينكس برايم»، ومؤسس مبادرة «كندري كرونكلز» الرقمية.



ونوّه سموّه بأهميّة طرح ومناقشة المواضيع التي تسلّط الضوء على وعي أفراد المجتمع، وترتقي به نحو آفاقٍ جديدةٍ من الاطلاع والتحليل والمعرفة، مشيراً إلى دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات الفكرية والثقافية التي تسهم في تحقيق توجّهات الدولة ورؤيتها في تمكين الأفراد وتعزيز هويتهم الثقافية.

وتناولت المحاضرة عدداً من المحاور الرئيسية حول أهميّة الفهم والتحليل العميق لماضينا، ومدى تأثيره على هوّيتنا، والرحلة الشخصية في إعادة اكتشاف الهوية من خلال تحليل الماضي، والدروس والآليات اللازمة لتجاوز حالتنا الحالية من الهوية.



وقال الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، إنَّ المجلس يحرص على مناقشة المواضيع ذات الأهمية والصلة المباشرة في تشكيل وعي الأفراد، خاصةً فئة الشباب، وتطوير معارفهم وأفكارهم حول دورها، وأثرها في بناء الهوية الثقافية والاجتماعية.

حضر المحاضرة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وجمعٌ من المسؤولين والشباب.