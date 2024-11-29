منصور بن زايد: تابعنا جانباً من منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن في ميدان الوثبة

تابع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جانباً من منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن في ميدان الوثبة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تابعنا جانباً من منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن في ميدان الوثبة، حيث برزت رياضة سباقات الهجن كرمز لتراثنا الأصيل. سنستمر في دعمها لضمان استمرارية هذا الموروث العريق وتعزيز مكانته في جميع المحافل».

تابعنا جانباً من منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن في ميدان الوثبة، حيث برزت رياضة سباقات الهجن كرمز لتراثنا الأصيل. سنستمر في دعمها لضمان استمرارية هذا الموروث العريق وتعزيز مكانته في جميع المحافل pic.twitter.com/VoieaUByvr — منصور بن زايد (@HHmansour) November 29, 2024