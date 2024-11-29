وزارة الدفاع تنظم احتفالاً بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية

بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الـ53، تنظم وزارة الدفاع احتفالاً في أبوظبي بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية في الإمارات، لتسليط الضوء على قصص النجاح والإنجازات التي حققها القانون، وإبراز أثره في تعزيز التلاحم الوطني وترسيخ قيم الولاء والانتماء.

بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الـ53، وزارة الدفاع تنظم احتفالاً في #أبوظبي بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية في الإمارات، لتسليط الضوء على قصص النجاح والإنجازات التي حققها القانون، وإبراز أثره في تعزيز التلاحم الوطني وترسيخ قيم الولاء والانتماء. pic.twitter.com/ot2wZZNjKN — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 29, 2024