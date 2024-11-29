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علوم الدار

وزارة الدفاع تنظم احتفالاً بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية

وزارة الدفاع تنظم احتفالاً بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية
29 نوفمبر 2024 15:29

بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الـ53، تنظم وزارة الدفاع احتفالاً في أبوظبي بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية في الإمارات، لتسليط الضوء على قصص النجاح والإنجازات التي حققها القانون، وإبراز أثره في تعزيز التلاحم الوطني وترسيخ قيم الولاء والانتماء.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الخدمة الوطنية
عيد الاتحاد
وزارة الدفاع
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