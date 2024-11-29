خالد بن محمد بن زايد: ليوم الشهيد قيمة كبرى في قلوبنا

قال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، إن أيامنا الوطنية تعددت، وكل منها يحمل في طياته قصة فخر وعزة، ويبقى ليوم الشهيد، الذي نحتفي به اليوم، قيمة كبرى في قلوبنا وقلوب أبناء الوطن، فهو يوم يعكس أسمى قيم الوطنية، وأعمق مشاعر التضحية والولاء والانتماء، يوم نكرِّم فيه شهداءنا البواسل، ونحتفي بشجاعتهم وتضحياتهم.

وأضاف سموه أن الثلاثين من نوفمبر يوم من أيام العزة والكرامة، يوم تتجلى فيه أسمى معاني التضحية والفداء وحب الوطن الذي يسكن في قلوبنا ويغذي عزائمنا، إنه يوم المجد الذي نخلّد فيه ذكرى شهدائنا الأبطال، الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن في أسمى صور البطولة والشجاعة، وأعلى درجات الوطنية وذروة الإيثار، وأسمى مراتب الانتماء.

وأشار سمو ولي عهد أبوظبي إلى أن شهداءنا الأبطال رسّخوا معاني الإيثار والإخلاص والتفاني وحب الانتماء للوطن، وألهموا بعطائهم وتضحياتهم الأجيال، وزرعوا في قلوبهم أن الإنجاز العظيم يولَد من تضحيات عظيمة.

واختتم سموه بالقول إن يوم الشهيد هو يوم نجدّد فيه انتماءنا للوطن، وعزمنا على أن نكون عند حُسن ظن قيادتنا، متميزين في الصدارة دائماً، نجدّد فيه الوفاء والمحبة لأسرنا، أسر الشهداء، ونتعهد بأن تظل أعلامنا مرفوعة بالعزة والمجد والكرامة، نحافظ على هويتنا ونحمي مكتسباتنا، ونقدّم مشاعر الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة.