الجمعة 29 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد: ليوم الشهيد قيمة كبرى في قلوبنا

خالد بن محمد بن زايد: ليوم الشهيد قيمة كبرى في قلوبنا
29 نوفمبر 2024 17:20

قال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، إن أيامنا الوطنية تعددت، وكل منها يحمل في طياته قصة فخر وعزة، ويبقى ليوم الشهيد، الذي نحتفي به اليوم، قيمة كبرى في قلوبنا وقلوب أبناء الوطن، فهو يوم يعكس أسمى قيم الوطنية، وأعمق مشاعر التضحية والولاء والانتماء، يوم نكرِّم فيه شهداءنا البواسل، ونحتفي بشجاعتهم وتضحياتهم.
وأضاف سموه أن الثلاثين من نوفمبر يوم من أيام العزة والكرامة، يوم تتجلى فيه أسمى معاني التضحية والفداء وحب الوطن الذي يسكن في قلوبنا ويغذي عزائمنا، إنه يوم المجد الذي نخلّد فيه ذكرى شهدائنا الأبطال، الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن في أسمى صور البطولة والشجاعة، وأعلى درجات الوطنية وذروة الإيثار، وأسمى مراتب الانتماء.
وأشار سمو ولي عهد أبوظبي إلى أن شهداءنا الأبطال رسّخوا معاني الإيثار والإخلاص والتفاني وحب الانتماء للوطن، وألهموا بعطائهم وتضحياتهم الأجيال، وزرعوا في قلوبهم أن الإنجاز العظيم يولَد من تضحيات عظيمة.
واختتم سموه بالقول إن يوم الشهيد هو يوم نجدّد فيه انتماءنا للوطن، وعزمنا على أن نكون عند حُسن ظن قيادتنا، متميزين في الصدارة دائماً، نجدّد فيه الوفاء والمحبة لأسرنا، أسر الشهداء، ونتعهد بأن تظل أعلامنا مرفوعة بالعزة والمجد والكرامة، نحافظ على هويتنا ونحمي مكتسباتنا، ونقدّم مشاعر الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة.

أخبار ذات صلة
نهيان بن زايد: يوم الشهيد تعبير عن الفخر بمن جادوا بأرواحهم لإعلاء راية الوطن
سيف بن زايد: «الخدمة الوطنية» من ثمار رؤية القيادة الحكيمة
المصدر: وام
ولي عهد أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
يوم الشهيد
آخر الأخبار
"التغير المناخي والبيئة": خلو أسواق الدولة من الجزر العضوي الملوث
علوم الدار
"التغير المناخي والبيئة": خلو أسواق الدولة من الجزر العضوي الملوث
اليوم 18:52
"مهرجان أم الإمارات" يستضيف بلقيس في العين
الترفيه
"مهرجان أم الإمارات" يستضيف بلقيس في العين
اليوم 19:05
ختام نسخة مميزة من "الكونغرس العالمي للإعلام"
علوم الدار
ختام نسخة مميزة من "الكونغرس العالمي للإعلام"
اليوم 18:58
نهيان بن زايد: يوم الشهيد تعبير عن الفخر بمن جادوا بأرواحهم لإعلاء راية الوطن
علوم الدار
نهيان بن زايد: يوم الشهيد تعبير عن الفخر بمن جادوا بأرواحهم لإعلاء راية الوطن
اليوم 18:56
ختام أعمال أنشطة "الأسبوع العالمي للغذاء"
علوم الدار
ختام أعمال أنشطة "الأسبوع العالمي للغذاء"
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©