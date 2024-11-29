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خالد محمد بالعمى: يوم الشهيد مناسبة للاعتزاز بتضحيات أبطالنا

خالد بالعمى
30 نوفمبر 2024 02:04

أبوظبي (وام)

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أكّد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية تعبر فيها الإمارات قيادة وشعباً عن اعتزازها بعطاءات وتضحيات شهدائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الغالية من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة وإنجازاتها، ورفعة الوطن وإعلاء مكانته في العالم؛ لتمضي مسيرة التنمية نحو مستقبل مزدهر.
وقال معاليه: «نقف اليوم إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء الذين كانت تضحياتهم وبطولاتهم مثالاً يُحتذى به في ساحات المجد والكرامة دفاعاً عن أرض الوطن وإحقاقاً للحق، وستبقى شجاعتهم رمزاً في ذاكرة الوطن وأبناء الإمارات».

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خالد محمد بالعمى
محافظ المصرف المركزي
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