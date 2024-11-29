مكتوم الشريفي: تضحيات شهداء الإمارات محفورة في ذاكرة الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أن تضحيات شهداء الإمارات ستظل محفورة في ذاكرة الوطن لتعلم الأجيال القادمة قيم الفداء والولاء للوطن وقيادته الحكيمة، وفي يوم الشهيد تقف دولة الإمارات العربية المتحدة بكل عزة وفخر، إجلالاً وإكباراً لهؤلاء الأبطال الذين لبّوا نداء الوطن للحفاظ على رفعة الدولة وحماية مكتسباتها ومنجزاتها.

وأضاف: «إن يوم الثلاثين من نوفمبر كل عام سيظل خالداً شاهداً على بطولات شهدائنا، وتلبيتهم لنداء الواجب والتضحية بأرواحهم الطاهرة، ليقدموا لنا جميعاً أعظم الدروس والعبر في البذل والعطاء، وتعزيز قيم الإخاء والإنسانية، وستظل ذكرى شهداء الوطن الأبرار مترسخة في الوجدان لبطولاتهم التي سجلت أسمى معاني الوفاء والتضحية فداء لتراب وأمن الوطن، والذود عن مكتسباته، وحفظ الاستقرار والسلام في ربوع دول المنطقة وأمن شعوبها، وتأكيد قيم الولاء للوطن».

وأوضح أن شهداء الإمارات لبوا نداء الواجب في سبيل رفعة وعزة دولة الإمارات لكي تبقى بلادنا عزيزة شامخة، رايتها عالية خفاقة، وتمضي بقوة وعزيمة في طريق العلو والمجد ويحفظ الوطن ذكراهم الطيبة، ويباهي بهم الأمم، ويجعل من ذكراهم نبراساً يضيء الطريق، ويعزّز الإيمان بالقيم الوطنية التي تسترخص كل غالٍ.