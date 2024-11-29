طالب بن صقر القاسمي: يوم الشهيد يعزز قيم الانتماء للوطن

رأس الخيمة (وام)

أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي أن يوم الشهيد يجسد أسمى معاني العز والمجد والكرامة، ويعكس أبهى صور التضحية لرجال قدموا دماءهم فداء للوطن، ودفاعاً عن إحقاق الحق ونصرة المظلوم، لتظل راية الإمارات خفاقة في ميادين الشرف والبطولات والأمجاد، وأن هذه المناسبة، تعزز في نفوس الجميع قيم الولاء والانتماء للوطن والعطاء، للمحافظة على مقدراته ومكتسباته وإنجازاته.

وقال الشيخ طالب بن صقر القاسمي، في كلمته بمناسبة يوم الشهيد، إن يوم الشهيد هو يوم للوطن، وهو يوم رد للجميل، وفرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة والشعب، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تأسست على أسس راسخة من الوحدة الحقيقية والقوة والتلاحم والتعاضد والتكاتف وقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبنائها، الذين يجودون بأرواحهم في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب.