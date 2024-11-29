السبت 30 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طالب بن صقر القاسمي: يوم الشهيد يعزز قيم الانتماء للوطن

طالب بن صقر القاسمي: يوم الشهيد يعزز قيم الانتماء للوطن
30 نوفمبر 2024 02:06

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: رسالتنا السلام والتضامن والتعاون والاستقرار
عيد الاتحاد.. رائعة شعرية جديدة لـ محمد بن راشد

أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي أن يوم الشهيد يجسد أسمى معاني العز والمجد والكرامة، ويعكس أبهى صور التضحية لرجال قدموا دماءهم فداء للوطن، ودفاعاً عن إحقاق الحق ونصرة المظلوم، لتظل راية الإمارات خفاقة في ميادين الشرف والبطولات والأمجاد، وأن هذه المناسبة، تعزز في نفوس الجميع قيم الولاء والانتماء للوطن والعطاء، للمحافظة على مقدراته ومكتسباته وإنجازاته.
وقال الشيخ طالب بن صقر القاسمي، في كلمته بمناسبة يوم الشهيد، إن يوم الشهيد هو يوم للوطن، وهو يوم رد للجميل، وفرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة والشعب، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تأسست على أسس راسخة من الوحدة الحقيقية والقوة والتلاحم والتعاضد والتكاتف وقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبنائها، الذين يجودون بأرواحهم في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب.

طالب بن صقر القاسمي
الشهداء
شهداء الوطن
شهداء الإمارات
شهداء الإمارات البواسل
يوم الشهيد
الإمارات
آخر الأخبار
فلسطينيان يجلسان على أنقاض مبنى مدمر في النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: عاجزون عن إيصال المساعدات إلى شمال غزة
30 نوفمبر 2024
دمار واسع النطاق في منطقة النبطية بجنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات دولية إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
30 نوفمبر 2024
احتراق منزل جراء هجوم بـ«مسيرة» في أوديسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا: استعادة جثث 500 جندي من روسيا
30 نوفمبر 2024
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تمدد لعام واحد التعامل مع البنوك الفلسطينية
30 نوفمبر 2024
سوق شعبي في لاغوس (رويترز)
الأخبار العالمية
نيجيريا: فقدان 100 شخص بعد انقلاب عبارة في «نهر النيجر»
30 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©