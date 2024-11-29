فارس خلف المزروعي: بطولات شهداء الإمارات نبراس مضيء في وجدان الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، أن بطولات شهداء الإمارات ستظل نبراساً مضيئاً في وجدان الوطن، تخليداً لدمائهم الزكية وذكراهم العطرة التي تغمر كل بقعة من أرض الوطن، وسيظل يوم الشهيد خالداً في ذاكرة أبناء دولة الإمارات للاحتفاء بمن وهبوا أرواحهم فداء للوطن والأمة العربية وإحقاقاً للحق، والوقوف مع الشعوب الشقيقة والصديقة.

وأضاف في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «إن هذه المناسبة الغالية تعكس تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار، وتكريمهم في أعلى المستويات الرسمية، والاحتفاء بذكراهم سنوياً كي يكون هذا اليوم يوماً للمجد والبطولة والوفاء والوطنية والولاء والانتماء للأرض والقيادة، حيث يعد هذا اليوم ذكرى للوفاء والعرفان لتضحيات شهداء الإمارات الذين سطروا تاريخاً مجيداً، ويجسد الاحتفاء السنوي بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، أصالة وعراقة شعب الإمارات ووفاءهم لأبنائهم وأبطالهم».

ووجّه معاليه التحية والتقدير لأسر شهداء الإمارات.