السبت 30 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فارس خلف المزروعي: بطولات شهداء الإمارات نبراس مضيء في وجدان الوطن

فارس المزروعي
30 نوفمبر 2024 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منتخبنا يحصد 9 ميداليات في «خليجية بناء الأجسام»
حمدان بن زايد: في يوم الشهيد نقف إجلالاً لتضحيات شهداء الإمارات

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، أن بطولات شهداء الإمارات ستظل نبراساً مضيئاً في وجدان الوطن، تخليداً لدمائهم الزكية وذكراهم العطرة التي تغمر كل بقعة من أرض الوطن، وسيظل يوم الشهيد خالداً في ذاكرة أبناء دولة الإمارات للاحتفاء بمن وهبوا أرواحهم فداء للوطن والأمة العربية وإحقاقاً للحق، والوقوف مع الشعوب الشقيقة والصديقة.
وأضاف في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «إن هذه المناسبة الغالية تعكس تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار، وتكريمهم في أعلى المستويات الرسمية، والاحتفاء بذكراهم سنوياً كي يكون هذا اليوم يوماً للمجد والبطولة والوفاء والوطنية والولاء والانتماء للأرض والقيادة، حيث يعد هذا اليوم ذكرى للوفاء والعرفان لتضحيات شهداء الإمارات الذين سطروا تاريخاً مجيداً، ويجسد الاحتفاء السنوي بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، أصالة وعراقة شعب الإمارات ووفاءهم لأبنائهم وأبطالهم».
ووجّه معاليه التحية والتقدير لأسر شهداء الإمارات.

فارس خلف المزروعي
شرطة أبوظبي
فارس المزروعي
الشهداء
شهداء الوطن
شهداء الإمارات
شهداء الإمارات البواسل
يوم الشهيد
الإمارات
آخر الأخبار
ترامب وترودو يبحثان قضايا الدفاع والناتو
الأخبار العالمية
ترامب وترودو يبحثان قضايا الدفاع والناتو
اليوم 13:53
منتخبنا يحصد 9 ميداليات في «خليجية بناء الأجسام»
الرياضة
منتخبنا يحصد 9 ميداليات في «خليجية بناء الأجسام»
اليوم 13:49
حمدان بن زايد: في يوم الشهيد نقف إجلالاً لتضحيات شهداء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن زايد: في يوم الشهيد نقف إجلالاً لتضحيات شهداء الإمارات
اليوم 13:36
كأس «عيد الاتحاد» للقدرة يدشن موسم قرية الإمارات العالمية
الرياضة
كأس «عيد الاتحاد» للقدرة يدشن موسم قرية الإمارات العالمية
اليوم 13:30
27 قتيلاً بغرق عبّارة نهرية وسط نيجيريا
الأخبار العالمية
27 قتيلاً بغرق عبّارة نهرية وسط نيجيريا
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©