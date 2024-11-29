علي الشامسي: في يوم الشهيد نجدد عهد الوفاء والولاء

أبوظبي (وام)

قال معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «نقف جميعاً في يوم الشهيد، إجلالاً وتقديراً لتضحيات أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم الطاهرة، دفاعاً عن تراب هذا الوطن الغالي وحفاظاً على أمنه واستقراره».

وأضاف معاليه في كلمته بهذه المناسبة: «ستظل تضحيات شهدائنا وساماً خالداً في ذاكرة الوطن، ومصدر فخر للأجيال المتعاقبة جيلاً بعد جيل، مجدداً الوفاء والولاء لقيادتنا الحكيمة التي ترسخ فينا نهج العطاء والبذل من أجل الوطن، ونتوجه بخالص الدعاء بالرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار، ولذويهم بالصبر والفخر لما قدموه من نماذج مشرفة في حب الوطن».

وقال معاليه: «إن يوم الشهيد ليس مجرد مناسبة وطنية، بل هو تأكيد على أن الإمارات ستظل موحدة وقوية، بفضل تضحيات أبنائها الأوفياء. حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها الكريم».