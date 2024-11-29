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علوم الدار

رئيس المحكمة الاتحادية العليا: الإرادة والشجاعة سلاحنا

محمد حمد البادي
30 نوفمبر 2024 02:04

أبوظبي (وام)

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أكد محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن ثروة البطولة والفداء والتضحية لا تنضب في الإمارات، فما فتئت ميادين الرجولة تخرّج الأرتال تلو الأرتال من أبناء الوطن الميامين المتسلحين بالإرادة والشجاعة والولاء وحب الوطن، المستعدين لتسطير قصص ملهمة في حماية مكتسباتنا وصون كرامتنا والذود عن حياضنا.
وقال في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «إننا إذ نترحم في هذا اليوم المهيب على أرواح شهداء قواتنا المسلحة الذين فاضت أرواحهم الزكية في سبيل الدفاع عن سيادة الدولة وحماية مصالحها، وقضوا نحبهم ليحيا أبناء الوطن في عزة وكرامة، لَيُثلِجُ صدورنا ما تحصده الدولة اليوم من ثمار عشر سنوات من برامج الخدمة الوطنية في القوات المسلحة التي أصبحت مدرسة وطنية لتعزيز قيم الولاء والانتماء والفداء، وبناء أجيال وطنية على قدر التحديات الجسام».
وأضاف: «إنها وقفة ولاء وإنجازات حية شاهدة نهنئ من خلالها وبمشاعر الفخر والاعتزاز قيادتنا الرشيدة، بأن الإرادة الوطنية والسياسات الحكيمة، بتكريم الإنجازات وتخليد التضحيات وصقل المهارات، آتت أكلها».

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