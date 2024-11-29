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علوم الدار

سيف بن زايد: «الخدمة الوطنية» من ثمار رؤية القيادة الحكيمة

سيف بن زايد: «الخدمة الوطنية» من ثمار رؤية القيادة الحكيمة
29 نوفمبر 2024 18:28

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، من ثمار رؤية القيادة الحكيمة والاستثنائية.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «منذ التأسيس، تسير دولة الإمارات بخطىً واثقة نحو مستقبل يزهو بإنجازاتٍ حضاريةٍ تلهم العالم، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة والاستثنائية، ومن ثمار هذه الرؤية، برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي أثبت خلال عقده الأول طيب الحصاد، لدوره الفاعل في بناء وإعداد جيلٍ واعٍ ومخلص من الشباب الملتزم بقيم الولاء والانتماء، وأسهم في تعزيز المواطنة الإيجابية، وتطوير قدرات أبناء الوطن العسكرية والقيادية والريادية، ليكونوا بروح المسؤولية الوطنية، أمناء أوفياء على حماية صروح الوطن ومنجزاته، يواصلون مسيرة التنمية والعطاء بكل عزيمة وإخلاص».

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