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حمدان بن مبارك: شهداء الوطن مدرسة تُعلم الأجيال

حمدان بن مبارك: شهداء الوطن مدرسة تُعلم الأجيال
30 نوفمبر 2024 02:06

أبوظبي (وام)

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن شهداء الوطن سيبقون منارة تنير لنا الدرب، ومدرسة تُعّلم الأجيال دروس الإيثار والتضحية والشجاعة.
وقال معاليه «في ذكرى يوم الشهيد، نجدد عهد الولاء والوفاء لقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسنبقى متحدين تحت راية سموه من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لبلادنا الغالية، والمضي بها إلى أعلى المراتب». 
وأضاف: «اليوم نستذكر مآثر فرسان التضحية الذين كتبوا بدمائهم الزكية أروع قصص البطولة والبسالة والوفاء والانتماء، وعلى نهجهم سنواصل مسيرة البناء». 

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