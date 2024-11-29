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سلطان بن طحنون: شهداؤنا رمز خالد للفداء والإخلاص

سلطان بن طحنون: شهداؤنا رمز خالد للفداء والإخلاص
30 نوفمبر 2024 02:06

أبوظبي (وام)

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أكّد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن يوم الشهيد يُعدّ مناسبة وطنية غالية على قلوب أبناء الإمارات، نستذكر فيه التضحيات العظيمة التي قدّمها أبطالنا الأبرار، الذين يمثلون رمزاً خالداً للفداء والإخلاص، دفاعاً عن الوطن وقيمه الراسخة. 
وقال معاليه، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق الـ30 من نوفمبر من كل عام، إن يوم الشهيد ليس مجرد مناسبة للاحتفاء، بل هو دعوة للأجيال المقبلة لتبنّي القيم التي عاش من أجلها شهداؤنا، إنه يوم يعكس قوة الوحدة الوطنية وروح الانتماء التي توحّد شعب الإمارات، وهو تذكيرٌ دائمٌ بأن التضحية في سبيل الوطن هي أسمى أشكال الوفاء. 

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