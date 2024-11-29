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محمد بن سلطان بن خليفة: تضحيات شهدائنا مصدر فخر وإلهام للأجيال

محمد بن سلطان بن خليفة: تضحيات شهدائنا مصدر فخر وإلهام للأجيال
30 نوفمبر 2024 02:06

أبوظبي (وام)

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أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن يوم الشهيد يمثل محطة وطنية خالدة يجدد فيها الجميع عهد الوفاء والاعتزاز بتضحيات أبناء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة، دفاعاً عن الوطن، وصوناً لأمنه واستقراره.
وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام: «إن تضحيات شهدائنا الأبرار مصدر فخر وإلهام لكل الأجيال، وتجسد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، وفي هذا اليوم، نقف جميعاً لنحيي ذكرى أبطالنا، ونؤكد الالتزام بالسير على خطاهم، متمسكين بالمبادئ والقيم التي ضحوا من أجلها».
وأضاف أن «دولة الإمارات ستظل وفية لشهدائها، مكرمة لأسرهم، وداعمة لكل من يحمل راية الفداء من أجل الوطن، رحم الله شهداءنا، وأسكنهم فسيح جناته، ووفق الجميع لحمل أمانة الوطن التي حافظوا عليها بدمائهم الطاهرة».

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