السبت 30 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

آمنة الضحاك: شهداؤنا بذلوا أرواحهم في ميادين الشرف

آمنة الضحاك
30 نوفمبر 2024 02:05

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: رسالتنا السلام والتضامن والتعاون والاستقرار
عيد الاتحاد.. رائعة شعرية جديدة لـ محمد بن راشد

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن يوم الشهيد يجسد أسمى معاني الفخر والاعتزاز بتضحيات وفداء وشجاعة شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الإمارات في ميادين الشرف والكرامة.
وقالت معاليها: «ترك كل شهيد من شهداء الإمارات بصمته وحفر اسمه بحروف من نور في ذاكرة ووجدان الأمة لنستذكر تضحياتهم ونكون أكثر استعداداً للدفاع عن بلادنا والحفاظ على أمنها واستقرارها، ونسهم بالعمل المخلص خلف قيادتنا الرشيدة لدفع مسيرة الإمارات المباركة نحو المزيد من الازدهار».
وأضافت: «ستبقى تضحيات شهداء الإمارات خير دليل على أن هذا البلد لديه أبناؤه المخلصون والمستعدون في أي وقت لبذل أرواحهم للذود عن ترابه والحفاظ على مقدراته».

آمنة الضحاك
الإمارات
آمنة الضحاك الشامسي
الشهداء
شهداء الوطن
شهداء الإمارات
شهداء الإمارات البواسل
يوم الشهيد
آخر الأخبار
فلسطينيان يجلسان على أنقاض مبنى مدمر في النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: عاجزون عن إيصال المساعدات إلى شمال غزة
30 نوفمبر 2024
دمار واسع النطاق في منطقة النبطية بجنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات دولية إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
30 نوفمبر 2024
احتراق منزل جراء هجوم بـ«مسيرة» في أوديسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا: استعادة جثث 500 جندي من روسيا
30 نوفمبر 2024
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تمدد لعام واحد التعامل مع البنوك الفلسطينية
30 نوفمبر 2024
سوق شعبي في لاغوس (رويترز)
الأخبار العالمية
نيجيريا: فقدان 100 شخص بعد انقلاب عبارة في «نهر النيجر»
30 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©