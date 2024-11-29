آمنة الضحاك: شهداؤنا بذلوا أرواحهم في ميادين الشرف

أبوظبي (وام)

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن يوم الشهيد يجسد أسمى معاني الفخر والاعتزاز بتضحيات وفداء وشجاعة شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الإمارات في ميادين الشرف والكرامة.

وقالت معاليها: «ترك كل شهيد من شهداء الإمارات بصمته وحفر اسمه بحروف من نور في ذاكرة ووجدان الأمة لنستذكر تضحياتهم ونكون أكثر استعداداً للدفاع عن بلادنا والحفاظ على أمنها واستقرارها، ونسهم بالعمل المخلص خلف قيادتنا الرشيدة لدفع مسيرة الإمارات المباركة نحو المزيد من الازدهار».

وأضافت: «ستبقى تضحيات شهداء الإمارات خير دليل على أن هذا البلد لديه أبناؤه المخلصون والمستعدون في أي وقت لبذل أرواحهم للذود عن ترابه والحفاظ على مقدراته».