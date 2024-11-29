عهود الرومي: شهداء الوطن ضحوا لتظل الإمارات آمنة ومزدهرة

دبي (وام)

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن يوم الشهيد يعكس روح مجتمع دولة الإمارات، وقيم العطاء والوفاء المتجذرة فيه، ويجسد علاقة التلاحم بين المجتمع والقيادة في أبهى صورها.

وقالت معاليها في تصريح بمناسبة يوم الشهيد، إن دولة الإمارات تحتفي كل عام بهذه المناسبة الوطنية برموز العطاء والبذل، وأبطالنا أبناء الوطن، الذين آمنوا بقيمة العطاء لوطنهم ومجتمعهم، وضحوا لأجله بأغلى ما يملكون؛ لتظل الإمارات آمنة ومزدهرة تواصل مسيرتها نحو الرفعة والمستقبل المشرق.

وتوجهت معاليها بتحية فخر وتقدير لذوي الشهداء أمهاتهم وآبائهم وأسرهم، الذين رسخوا في أبنائهم قيم التضحية والعطاء والوفاء للوطن والولاء للقيادة.