موزة بنت مبارك: تضحيات شهداء الوطن خالدة في قلوبنا

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستظل خالدة في القلوب، وتستذكرها الأجيال جيلاً بعد جيل بفخر واعتزاز، نظير ما قدموه من جود بأرواحهم الزكية فداء للوطن، وإعلاءً لكرامته، ودفاعاً عن الحق والشرعية، ودعماً للأمن والاستقرار، ورداً للظلم، وإغاثة للمظلومين، ونشراً للسلام.

وقالت: «إنّ احتفاء الدولة بيوم الشهيد يجسد ما يحظى به شهداء الوطن الأبرار من مكانة مرموقة في قلوب القيادة ومختلف فئات المجتمع، كما يجسد الاعتزاز الذي يكنه الوطن لأبنائه الشهداء الذين ضربوا أروع المثل في التضحية والبذل والفداء».

وأشارت إلى أن الاحتفاء مناسبة مواتية لمختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وفي مقدمتها الأسرة والمدرسة لتعزيز الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في غرس هذه القيم النبيلة في نفوس النشء، ابتداءً من المرحلة العمرية المبكرة لكل طفل أو طفلة، بحيث تسلط هذه المؤسسات الضوء على تلك النماذج البارزة من شهداء الوطن الأبرار، وما قدموه من عطاء وتضحية.