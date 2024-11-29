علي سعيد النيادي: شهداء الوطن مثال خالد في الشجاعة والإيثار

أبوظبي (وام)

قال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، «في يوم الشهيد نقف جميعاً وقفة عز ووفاء لتكريم أبطال الإمارات الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة، في سبيل حماية الوطن وصون كرامته ورفعته، ونستذكر فيه أبطالاً نقشوا أسماءهم بحروف من نور في تاريخنا الوطني، وقدموا مثالاً خالداً في الشجاعة والإيثار».

وأكد في كلمة بمناسبة يوم الشهيد أن هذا اليوم ليس مجرد مناسبة وطنية نتوقف عندها للاحتفاء، بل هو يوم تجديد العهد والولاء لهذا الوطن والالتزام بالمحافظة على أمنه واستقراره وحماية قيادته وشعبه، مستلهمين من تضحيات شهدائنا القوة والروح العالية لمواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات، هذه هي القيم الراسخة التي توارثناها جيلاً بعد جيل.

وأضاف «إننا نستذكر في يوم الشهيد، الدور العظيم لأسر الشهداء، الذين قدموا فلذات أكبادهم فداء للوطن، فهم عنوان للصبر والفخر، ورمز للعطاء الذي لا حدود له وشركاء في مسيرة العزة والكرامة، وحافز لنا جميعاً لمواصلة العمل على رفعة هذا الوطن».