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يونس حاجي الخوري: مواصلة مسيرة العطاء والوفاء

يونس الخوري
30 نوفمبر 2024 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

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قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «إن يوم الشهيد هو ذكرى خالدة تعبر عن التضحيات الغالية التي قدمها شهداء الوطن بأرواحهم الطاهرة، لتبقى دولة الإمارات شامخة مرفوعة الهامة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في هذا اليوم، يجتمع شعب الإمارات، وفاء وإجلالاً لمن ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، مجددين العهد على مواصلة مسيرة العطاء والوفاء».
وأضاف: «يعكس إحياء أبناء الإمارات هذه الذكرى العظيمة مدى قوة مجتمعنا وتماسكه، واستعداده الدائم لحماية الوطن دون تردد، مهما كانت التحديات. ونؤكد أن تضحياتهم ستظل محفورة في قلوبنا، وستكون بطولاتهم منارة للأجيال القادمة».

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