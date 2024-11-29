سعيد الطاير: شهداء الإمارات سجلوا أبهى صور البطولة والمجد

دبي (وام)

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «إننا نستذكر في يوم الشهيد الأغر بفخر وامتنان تضحيات شهداء الإمارات الأبرار، الذين سطّروا بدمائهم الذكية أسمى معاني الكرامة والفداء والانتماء وحب الوطن، مسترشدين بالقيم السامية التي زرعها الآباء المؤسسون، ومسجلين أبهى صور البطولة والمجد والعطاء في صفحات مسيرة اتحادنا الميمون، تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله».

وأضاف «إننا نقف في هذا اليوم المجيد وقفة إجلال وإكرام لشهداء الوطن».