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أحمد جمعة الزعابي: نعتز بتضحيات شهدائنا وبطولاتهم الوطنية

أحمد جمعة الزعابي
30 نوفمبر 2024 02:04

أبوظبي (وام)

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أكد معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أن شهداءنا البواسل قدموا أروع البطولات في تلبية نداء الواجب بثباتٍ وعزيمة، وكانوا دوماً مُقبلين إلى ميادين الحق، بقلوبٍ مؤمنة صادقة، ووجدان يسكنه حبّ الوطن، والولاء الأمثل للقيادة الرشيدة، وساروا قدُماً على درب التضحية بهمةٍ عالية، وعزيمةٍ راسخة، وسنظل دوماً فخورين، ومُعتزين بتضحياتهم وبطولاتهم الوطنية، وأوفياء لذكراهم الطيبة.
وقال معاليه في كلمة له بمناسبة «يوم الشهيد» الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام: «نحتفي اليوم بمناسبة غالية على قلوبنا لرد الجميل وإبداء العرفان والتقدير لشهدائنا الأبرار الذين قدّموا حياتهم في سبيل صوْن الوطن وأمنه وسيادته والذود عن مكتسباته، في شتى ميادين الواجب والعمل الوطني والإنساني».
وأضاف أنه اعترافاً بمنزلة الشهادة، ورمزيتها النبيلة، أولت القيادة الرشيدة، متمثلة في سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اهتماماً بالغاً بالشهداء وأسرهم، لكونهم مصدر فخر واعتزاز، تستلهم منهم الأجيال المتعاقبة قيم الانتماء الوطني، والتضحية بالغالي والنفيس من أجل رفعة وطننا الغالي وإعلاء رايته عاليةً وخفاقة. 

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